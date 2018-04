Huelga de abril, sacudida de la conciencia nacional

Nuestra juventud ha dado ejemplos de su raigal compromiso con las causas más nobles y justas de su pueblo.

Los jóvenes han sido arteria aorta en la lucha por la libertad y la dignidad de los cubanos, y en el corazón que palpita en todas las tareas de impulso económico, político y social de la nación.

Aquel 9 de Abril de 1958, hace 60 años, durante la huelga decretada por el Movimiento 26 de Julio, el país se estremeció de Oriente a Occidente con múltiples acciones contra la tiranía del dictador Fulgencio Batista.

Cuba entera fue testigo de un alzamiento popular. Como afirmara Fidel aquel día se luchó en todo el país, aquel día decenas de jóvenes valerosos, escasamente armados, cayeron combatiendo a la tiranía, y decenas de ellos fueron asesinados en actos de feroz y vandálica represión.

La huelga de Abril de 1958 no alcanzó todos sus objetivos, sin embargo demostró que los jóvenes cubanos, junto a su pueblo, no detendrían la pelea, ni en la Sierra Maestra ni en la lucha clandestina, a pesar de la brutal represión realizada por los asesinos batistianos.

Una inmensa cuota de excepcionales, patrióticas y nobles vidas jóvenes se perdieron en las diferentes acciones.

Pero, como reflexionara el Comandante en Jefe Fidel Castro, si bien es cierto que fueron amargas y que muchos hombres valerosos cayeron, también es cierto que nuestro pueblo se hizo un propósito y ese propósito se cumplió a pesar de todos los reveses.

Luego de la huelga de abril, las huestes insurreccionales continuaron la heroica batalla, que trajo la tan ansiada victoria que disfrutamos hoy.

