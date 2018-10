Campana de La Demajagua sigue llamando al combate

El General de Ejército, Raúl Castro, primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba Miguel Díaz-Canel, miembro del Buró Político del Partido, presidieron en el parque nacional Demajagua en la oriental provincia de Granma, el acto por los 150 años del inicio de las luchas por la independencia de Cuba.

Más de cinco mil habitantes de esa zona se reunieron el 10 de Octubre de 2018 en el histórico sitio que conserva las ruinas del ingenio donde el patricio Carlos Manuel de Céspedes dio la libertad a sus esclavos y llamó combatir por la emancipación de la Patria.

La colocación de una ofrenda floral y el disparo de 21 salvas de batería antecedieron el momento cultural en que bailarines y actores rememoraron el Himno Republicano de Céspedes y fragmentos del Manifiesto del 10 de Octubre.

La compañía Codanza interpretó la coreografía alzamiento de céspedes en su ingenio Demajagua y el trío los caminantes cantó El Mambi de Luis Casas Romero.

Venimos a pedir permiso a la Historia para entrar en uno de sus recintos sagrados, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en el acto por los 150 años del alzamiento de Demajagua.

Acompañado por Raúl, el mandatario cubano recordó que en ese sitio Carlos Manuel de Céspedes levantó contra la metrópoli el alma de un pueblo recién nacido, socavando para siempre las carcomidas bases de una sociedad esclavista.

Aquí nació hace 150 años la Revolución Cubana y un siglo después Fidel marcó su carácter único, subrayó Díaz-Canel para luego explicar el aporte del Comandante en Jefe en el entendimiento de las acciones de Céspedes.

El presidente cubano afirmó en el mismo sitio del levantamiento que las reflexiones de un apasionado de la Historia como Fidel fueron entonces una invitación a revisitar el dramático curso del proceso iniciado un siglo antes.

La historia de nuestro pueblo en estos cien años confirma la verdad axiomática de que SI para luchar esperamos reunir las condiciones ideales entonces la lucha no habría comenzado nunca, sentenció el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel al rememorar las palabras de Fidel el 10 de octubre de 1968.

En el acto por los 150 años de la gesta independentista, Díaz-Canel dijo que ante los desafíos de la Cuba actual, condenada por el bloqueo estadounidense, resulta imperativo retomar aquel análisis del Comandante en Jefe.

Sabemos que SÍ es posible vencer partiendo de cero sin más armas que la moral y el patriotismo, recalcó el Presidente cubano, y agregó que la lucha bajo las peores circunstancias nos ha convertido en lo que somos: una nación soberana, y orgullosa de su historia.

Somos Cuba, dijo el mandatario al invocar al más bravo de los guerreros, y mestizos.

El presidente Miguel Díaz Canel, destacó que se nos hace más justa y más necesaria la persistente demanda del General de Ejército, Raúl Castro, de proteger y estimular aquel legado humanista de Céspedes que puso al hombre negro al lado del hombre blanco y no detrás, no a sus servicios sino como su igual.

Ciudadanos les llamó enseguida sin hacer distinciones, subrayó Díaz Canel en el acto nacional en La Demajagua por el aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia.

Refirió que heredera de esa primera Ley, que aún sin escribirse ya dignificó al ser humano en medio de la manigua, nuestra Asamblea Nacional lleva hoy y deberá llevar siempre los colores que hicieron invencible a Cuba.

Negros, mulatos y mestizos le hacen tanta falta al país de nuestro futuro como le dieron gloria al país de nuestro honroso pasado, expresó el presidente cubano.

El quiebre de la unidad fue siempre la causa fundamental de los reveses y retrocesos, dijo Díaz-Canel en el acto por el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas independentistas, al que asistió Raúl.

Tras recordar que un siglo después nació la Generación Histórica, que nunca se apartó de su compromiso con los más humildes, subrayó que los hijos más jóvenes de la Patria no claudicaremos, no renunciaremos y no nos rendiremos jamás.

Díaz-Canel rememoró las palabras de Fidel en el centenario del alzamiento, cuando afirmó que este pueblo, igual que ha luchado cien años por su destino, es capaz de luchar otros cien años por ese mismo destino.

El presidente cubano concluyó su intervención con una vibrante sentencia al proclamar que hemos luchado 150 años y continuaremos luchando.

