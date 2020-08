La Habana, Cuba. – Este viernes Cuba reportó 60 nuevos casos positivos de la Covid-19, de los cuales 43 son autóctonos, cifra que continúa siendo alta para los números que había alcanzado la nación en su enfrentamiento a la epidemia. En medio de un nuevo brote de la enfermedad que disparó las estadísticas en este mes de agosto, la Mayor de las Antillas contabiliza 3 866 pacientes diagnosticados con el SARS-Cov-2 desde marzo.

En ese complejo contexto, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el control del nuevo coronavirus – que encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz – analizó la situación en el territorio nacional, donde se mantienen ingresadas 550 personas confirmadas con la enfermedad, de los que 468 están en los hospitales de La Habana.

En la capital se concentra la mayor transmisión en el país, con seis eventos abiertos en cinco municipios y 161 focos activos que se distribuyen prácticamente en toda su geografía. La dispersión y también el aumento de los casos (39 de los 43 de este viernes son de la ciudad) motivaron la aplicación de las fuertes y necesarias restricciones a partir del primero de septiembre en la provincia, las cuales deberán impactar positivamente en el curso de la epidemia.

Las medidas, consideró el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda, ayudarán en la disminución del contagio, porque el nivel de indisciplina aumentó y la percepción del peligro bajó de manera considerable.

Al hacer una reflexión sobre los números que continúa reportando la capital, Morales Ojeda apuntó que “tuvimos un periodo de tiempo donde existieron casos que no se ingresaron con la inmediatez que se requería, me refiero a contactos, sospechosos y también algunos confirmados”.

Se sobrepasó, dijo, la capacidad creada en La Habana y eso generó un nivel de propagación que está incidiendo en los resultados que estamos teniendo. Hoy no hay pruebas PCR pendientes, acotó, eso se ha ido poniendo al día; no hay casos fuera de ingreso; y se recuperó otra vez la estrategia de que el contacto, el sospechoso y el confirmado se hospitalicen lo más rápido posible. Estamos evaluando las maneras para que ese proceso tenga una mayor inmediatez, afirmó.

Sobre esos fuertes análisis que se están realizando, el gobernador Reinaldo García Zapata refirió que a partir del boom de casos que hubo en La Habana no se le pudo llegar a todos los contactos en la misma jornada del diagnóstico. “Ya no es esa la situación que tenemos, todos los casos, sus contactos y los sospechosos se están ingresando en el día”. Este viernes de los 39 confirmados, 38 estaban ingresados con anterioridad, en hospitales u otras instituciones. “El caso positivo que no esté en un centro de aislamiento hay que analizar quién es el responsable y se tomarán las medidas que llevan”, aseveró.

García Zapata informó, igualmente, que se ha puntualizado la instrumentación de las medidas que se aplicarán en la ciudad. Están listas las autorizaciones para la circulación vehicular, que deberá tener una reducción considerable. Además se ha precisado el número de personas que se acogerán al trabajo a distancia y al teletrabajo; y habrá una disminución considerable del personal en las instituciones.

En esta sesión del Grupo Temporal, el gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, actualizó la situación del territorio donde, en los últimos 15 días, se han confirmado 25 casos, los cuales forman parte de un evento de transmisión local en el consejo popular Santa Marta. Según comentó mediante videoconferencia, en la zona se mantienen las medidas de restricción, desde hace dos días no se reportan nuevos enfermos y en las próximas jornadas el número diario de pruebas PCR se mantendrá por encima de 300, para tener más claridad sobre la situación epidemiológica de la provincia.

Desde Artemisa, sus autoridades reiteraron que los dos eventos de transmisión del municipio de Bauta deben cerrar el próximo lunes e igualmente comenzar el trabajo de manera paulatina en la Empresa de Construcción y Montaje de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

De Las Tunas se conoció que los 9 casos reportados allí este mes corresponden a un foco familiar, en estos momentos bajo control, que se propició a partir de un niño que viajó a La Habana y se contagió. En tanto, Holguín con cero casos en las dos últimas semanas mantiene la vigilancia ante la situación del país y, particularmente, del occidente de archipiélago. Así lo confirmaron a la dirección del Gobierno cubano.

