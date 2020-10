Ciego de Ávila “puede seguir enrutando hacia el control de este brote epidémico, a partir todas las medidas de reforzamiento que se han tomado en el territorio”, aseguró el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, al intervenir este viernes en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, que encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Se han priorizado, dijo, las acciones que nos garanticen la oportunidad del diagnóstico, eso lo demuestra que en estos momentos tenemos un solo caso grave, que estaba crítico con anterioridad. “Hemos ido disminuyendo el número de personas que llegan a esos estadios en las instituciones, lo cual tiene que ver con el trabajo en la base y en los centros de aislamiento del territorio”, afirmó Portal Miranda.

El titular de Salud Pública, que desde hace varias jornadas acompaña a las autoridades locales en el enfrentamiento a la enfermedad, consideró además que “en estos momentos tenemos una situación favorable en los dos hospitales de la provincia, que habían sido una fuente importante de contagio dentro de este brote epidémico”.

Se han visitado los dos lugares, comentó, y existe un buen ambiente en el control de los mismos. En los próximos días podremos estar hablando del cierre de los eventos de transmisión vinculados a estas dos importantes instituciones de Salud de la provincia, apuntó.

Portal Miranda ratificó que se cumplió el compromiso de que empezara a funcionar el laboratorio de biología molecular en el hospital de Morón y el lunes debe estar listo todo para procesar alrededor de 300 muestras diarias. Cuando se incorpore el resto de la tecnología, aseveró, puede llegar a procesar hasta 1000 muestras diarias. “Se preparó bien al personal, con muchos jóvenes, y puede dar un buen impulso, no solo a Ciego de Ávila, sino también a las provincias aledañas”.

Acerca del territorio avileño, el gobernador Tomás Alexis Martín Venegas precisó que este viernes se notificaron 27 nuevos casos, todos contactos de positivos confirmados. En la provincia permanecen activos con el virus 232 pacientes, solo uno en estado de gravedad y en la jornada no falleció ninguna persona, situación que también está siendo controlada después de un mes con alta letalidad.

Allí continúan abiertos seis eventos de transmisión, tres en instituciones y tres en la comunidad. Martín Venegas informó que 1 185 avileños están ingresados para vigilancia y atención de la COVID-19, y el territorio aún cuenta con más de 800 camas disponibles para el aislamiento.

El Gobernador destacó el trabajo que se ha estado haciendo con la inspección sanitaria que ha llegado a más de 200 instituciones. Diez de ellas, dijo, han sido paralizadas hasta tanto resuelvan las deficiencias que le fueron señaladas en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

En esta sesión de trabajo — que se realiza mediante videoconferencia y en la que participaron el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura— se conoció sobre la situación de La Habana, que notificó 13 casos entre 4 226 pruebas PCR. Además se otorgaron 105 altas médicas a pacientes recuperados, la cifra más alta desde que inició la epidemia de la COVID-19, según afirmó el gobernador Reinaldo García Zapata.

En la capital de la nación se cerraron dos eventos de transmisión local, correspondientes al Centro de Elaboración Chefpaq, del municipio Cerro; y a la Empresa Constructora Campamento del Puerto, en Regla. De tal manera, se mantienen tres activos en los municipios Diez de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja, todos con sus estudios PCR hechos a la población involucrada, aseguró el Gobernador.

En La Habana se atienden 88 controles de focos, cifra que también baja luego de mantenerse durante varias semanas por encima de 100. Este viernes, diez de sus quince municipios no tuvieron nuevos enfermos.

Desde Matanzas, el gobernador Mario Sabines Lorenzo explicó que la provincia solo reportó un positivo al SARS-CoV-2, perteneciente al municipio Cárdenas, el cual era contacto de un confirmado y estaba ingresado en un centro de aislamiento. Ese paciente guarda relación con el evento de transmisión local en las obras constructivas del Turismo, que acumula hasta la fecha 73 casos confirmados.

En el territorio yumurino también se atiende una segunda cadena de contagios en el consejo popular Santa Marta, que desde hace cinco días no reporta nuevos diagnosticados con el virus y suma 53 en total.

En estos momentos la alerta en el país se enciende sobre la provincia de Sancti Spíritus que este viernes confirmó seis casos positivos, con los cuales contabiliza 61 en los últimos quince días, para una tasa de incidencia de 13,09 por cada 100 000 habitantes que tiende a aumentar.

En este territorio están abiertos tres eventos de transmisión: uno en Jatibonico y otro en Trinidad, que están estudiados y bajo control, así como uno más reciente en el municipio cabecera, vinculado a la Dirección Municipal de Salud, que acumula 66 casos hasta ahora.

Al respecto de este último y en intercambio con la gobernadora Teresita Romero Rodríguez, el Presidente de la República indicó determinar con precisión el origen del evento en la ciudad, porque está irradiando casos al resto de la provincia. Ustedes han sabido trabajar la epidemia, dijo el mandatario, pero tienen que acabar de distinguir qué fue lo que sucedió.

Ante hipótesis que apuntan hacia el incumplimiento allí de las medidas indicadas por el país, Díaz-Canel reiteró la necesidad de que se actúe con responsabilidad, que las personas no escodan los síntomas y no acudan al trabajo si sospechan que padecen la enfermedad. Tenemos que saber convivir con ella, insistió, y si alguien tiene síntomas debe aislarse por el peligro de contaminar a la familia, a los amigos y a los compañeros. “Esa es la posición responsable, no es otra”, dijo.

El Jefe de Estado convocó a las autoridades espirituanas a trabajar con rigor para que puedan salir rápido de la complejidad epidemiológica.

Por: Leticia Martínez Hernández