Rinde homenaje a Fidel Convención Brasileña de Solidaridad con Cuba

Belo Horizonte, Brasil.- La presidenta del Consejo Mundial de la Paz, Socorro Gomes, manifestó sentirse honrada por participar en la XXIII Convención Brasileña de Solidaridad con Cuba, que continúa este viernes en Belo Horizonte, y rinde especial tributo de recordación a Fidel Castro.

Fidel es ejemplo y motivo de inspiración para muchos; es eterno como su humanismo, expresado en su más alto grado, dijo Gomes.

La sesión de apertura del encuentro este jueves tuvo como denominador común el agradecimiento al permanente ejemplo emanado de la Revolución Cubana y su líder histórico, Fidel Castro.

Cuba demostró con creces al mundo que su compromiso es con los valores más importantes a los que aspira la humanidad, la solidaridad, la paz y la dignidad, manifestó en el acto la presidenta del Consejo Mundial de la Paz.

La activista encomió la figura de Fidel, a quien catalogó como el “mayor pacifista y revolucionario de todos los tiempos”, que supo guiar al pueblo cubano en la construcción del socialismo y en la edificación de una nación fuerte y respetada.

El titular del Centro Cultural Manoel Lisboa, Edival Nunes Cajá, destacó la importancia que confiere a esta edición el hecho de estar dedicada de manera especial al Comandante en Jefe.

La Convención reúne a más de 200 participantes de todas las regiones de Brasil.

