Recibe canciller cubano a su homólogo mexicano (+Fotos)

La Habana, Cuba.- El Ministro de relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió hoy, en La Habana, al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, quien realiza una visita de trabajo a la isla.

Durante un encuentro en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, ambos titulares abogaron por fortalecer los vínculos bilaterales vigentes desde hace 115 años.

Videgaray, quien visitó a Cuba durante el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe celebrado en marzo de este año, resaltó las conexiones históricas entre ambos países y dijo que seguirán trabajando para hacer más fuerte la relación y así beneficiar a nuestros pueblos.

Por su parte, el canciller cubano agradeció la posición mexicana de apoyo a la paz y la seguridad en el mundo, y a la causa cubana contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos.

