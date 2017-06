Pinar del Río: sede del acto por el Día de la Rebeldía Nacional

La Habana, Cuba. – El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba aprobó otorgarle a la provincia de Pinar del Río la sede del Acto Central Nacional por el Aniversario 64 de los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el próximo 26 de julio.

Esa decisión toma en consideración la estabilidad mostrada y los resultados de su trabajo, a partir de la actividad de sus organizaciones e instituciones, sustentada en la participación de sus trabajadores, campesinos, estudiantes y del pueblo en general en la vida económica y social.

Pinar del Río obtiene resultados favorables en su economía asociados a una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus planes, con avances en el programa tabacalero, rubro económico principal del territorio, así como muestra un saldo positivo en la ejecución de su presupuesto.

Como parte de sus méritos, la provincia más occidental de Cuba también exhibe una recuperación visible en las esferas del comercio, la gastronomía y los servicios.

En lo concerniente a la esfera social se aprecian avances en importantes indicadores asociados a sus programas de salud, educación y otros, que muestran la ocupación de sus dirigentes y organizaciones para la elevación de la calidad de vida de su pueblo.

Se reconoce en relación con lo anterior el trabajo del gobierno en el territorio, su funcionamiento y gestión, en función de la solución de problemas y en el propósito de alcanzar un desarrollo superior.

Esos resultados constituyen una expresión del continuado aporte del pueblo pinareño a engrandecer la obra de la Revolución, forjada con el aporte de sucesivas generaciones de cubanos y que los hace merecedores de ser la sede del acto central por el 26 de julio.

