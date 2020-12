La Habana, Cuba. Una reducción de las tarifas eléctricas antes previstas como parte del ordenamiento monetario y cambiario fue anunciada en la Mesa Redonda por el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo, y el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte.

Murillo afirmó que el gobierno ha estado atendiendo y revisando cada una de las opiniones de la población, importantes y respetuosas, y, dijo, respetuosamente lo hemos revisado todo.

El también miembro del Buró Político señaló indicaciones del General de Ejército Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel, en el sentido de que hay que mantener los pies y el oído pegados a la tierra para atender las opiniones de la población sobre las medidas que se aplican.

Más adelante, Murillo explicó que todas las materias primas importadas se encarecen, lo que tiene efecto en las tarifas de la electricidad.

Combustible importado

El ministro de Energía y Minas, Liván Arronte, explicó en la Mesa Redonda que el 95 por ciento de la generación eléctrica del país se realiza con combustibles fósiles, aunque lo primero que se utilizan son los más baratos hasta llegar al diésel que es el más costoso.

Arronte mostró un gráfico donde expuso el porcentaje de cada tipo de combustible en la cobertura de la demanda eléctrica, que va desde las energías renovables hasta el fuel oil y el diésel.

El 48 por ciento de los combustibles utilizados es importado y en sus precios se incluyen las normas de los suministradores por efecto del bloqueo, además de los costos por fletes y seguros, subrayó el titular de Energía y Minas.

Al intervenir en la Mesa Redonda, Arronte afirmó que la generación eléctrica es un proceso costoso, en el que el presupuesto del Estado utiliza un alto nivel de subsidio para cubrir los costos.

Tarifa que motive el ahorro

Aún cuando se baje, la tarifa eléctrica tiene que incentivar el ahorro, resaltó Marino Murillo al enunciar las premisas del análisis para la modificación de dicha tarifa.

Mencionó el Jefe de la Comisión permanente para la Implementación y el desarrollo de los lineamentos que la tarifa aprobada debe contribuir a NO modificar la estructura de la matriz de consumo residencial.

El también Miembro del Buró Político del Partido dijo que la nueva tarifa eléctrica tiene entre sus objetivos plantear mayor eficiencia y reducción de costos a la Unión Eléctrica, así como realizar un sacrificio fiscal en interés de reducir las tarifas aprobadas.

Si no logramos mantener el nivel de costo previsto, y el consumo se dispara, estaríamos enfrentando un incremento de gastos fiscales de 5 mil millones de pesos, especificó Murillo en la Mesa Redonda.

La nueva tarifa

Marino Murillo, Jefe de la Comisión permanente para la Implementación y el desarrollo de los lineamentos, resaltó que por la reducción de costo en la generación eléctrica se benefician todos los consumidores.

Al informar cómo queda modificada la nueva tarifa, detalló que en el tramo de cero a cien kilowatts, que antes tenía un costo de 40 centavos, ahora cambia a 33 centavos

Quien consume cien kilowatts pagará 32 pesos con 78 centavos, explicó Murillo en la Mesa Redonda, y agregó que ahora cada tramo se reduce, y sería de 50 kilowatt.

El tramo de 301 a 350 kilowatts, que tenía un saldo de siete pesos y 50 centavos, ahora costará cuatro pesos, una reducción significativa, acotó el Jefe de la Comisión permanente para la Implementación y el desarrollo de los lineamentos.

Una tarifa ajustada

Mayor proporcionalidad en las tarifas aplicables al 97 por ciento de los clientes y la separación de éstas para la actividad productiva de las formas de gestión no estatal destacan entre las modificaciones de la tarifa eléctrica.

Al abundar en este particular, Marino Murillo, Jefe de la Comisión permanente para la Implementación y el desarrollo de los lineamentos, informó que las formas de gestión no estatal podrán pagar la electricidad por las tarifas del sector no residencial, que no es progresiva ni tiene subsidios.

Todas estas medidas, que incluyen las decisiones de corte fiscal, demanda el actuar responsable de los trabajadores del sector no estatal, con reflejo en los precios, instó el Miembro del Buró Político del Partido.

Con la aplicación de esta tarifa se prevé equiparar las condiciones de pago del servicio eléctrico que tienen hoy las empresas estatales con las formas de gestión no estatal.

Precisiones necesarias

La tarifa eléctrica no residencial que se aplicará a las formas de gestión no estatal se cobra según el nivel de tensión que estén conectados los consumidores a la red, explicó Liván Arronte, Ministro de Energía y Minas.

Anunció que los trabajadores por cuenta propia podrán decidir si se quedan pagando por la tarifa del consumo del sector residencial o la del no residencial, y para ello subscribirán un contrato con la Empresa Eléctrica de su territorio.

En correspondencia con las modificaciones efectuadas, se informó también que se modifica el precio del cilindro de diez kilogramos de gas licuado de 213 pesos a 180.

Antes de finalizar el espacio televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo, Jefe de la Comisión permanente para la Implementación y el desarrollo de los lineamentos, llamó al ahorro y uso racional de la energía como una práctica cotidiana.