Integra Cuba Comité Organizador de Festival Mundial de la Juventud

La Habana.- Cuba integra el Comité Organizador Internacional del XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes Sochi-2017, elegido en la III Reunión Internacional Preparatoria, que sesionó en Colombo, Sri Lanka.

En ese encuentro, del 25 al 27 de mayo, se decidió dedicar la gran cita juvenil al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en reconocimiento a su ejemplo y legado imperecederos y contribución decisiva a la preservación del movimiento de los festivales y a la defensa de sus principios fundacionales.

El cubano José Ángel Maury del Toro, secretario general de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, reiteró que ese acuerdo fue de manera unánime.

Agregó que además de Fidel, el Festival estará dedicado al Comandante Ernesto Che Guevara y a Mohamed Abdelaziz, quien consagró su vida por la independencia del Sahara Occidental.

