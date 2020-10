La Habana, Cuba. – Aunque 2020 ha sido un año atípico para el turismo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, los miles de usuarios que interactúan con el sitio Tripadvisor, la plataforma de viajes más grandes del mundo eligieron los hoteles y atracciones de su preferencia.

Gracias a esas opiniones, 18 hoteles administrados en Cuba por la cadena española Meliá fueron galardonados este año con los Traveler’s Choice Awards.

La lista la encabezan Meliá Cayo Coco, Meliá Buenavista y Paradisus Río de Oro, al haber sido seleccionados en los 25 mejores hoteles Todo Incluido del Caribe, con la distinción “Lo mejor de lo mejor” -Best of the Best, en inglés.

Las demás instalaciones, ubicadas en La Habana, Varadero, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba, Cayo Santamaría y Jardines del Rey, recibieron Certificados de Excelencia, categoría recientemente renombrada como Travellers Choice.