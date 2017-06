Evocan legado de Vilma

Santiago de Cuba.- La necesidad de perpetuar el ejemplo de Vilma Espín fue acentuado durante una velada en Santiago de Cuba, presidida por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central, y Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político.

Hoy, a 10 años de la desaparición física de la Heroina de la Revolución, el 18 de junio del 2007, el pueblo santiaguero depositará una ofrenda floral ante la piedra que atesora las cenizas de la combatiente.

Teresa Amarelle, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, destacó la trayectoria de la combatiente del Ejército Rebelde, luchadora clandestina, forjadora de la Patria nueva, intérprete del pensamiento de Fidel y organizadora de un ejército de mujeres para defender la Revolución.

Dijo que se recuerda a Vilma con arte, con el legado de una santiaguera que devino universal en su lucha por la libertad, creció leyendo a Martí y comprometida con su Patria.

