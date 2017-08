Envía Raúl mensaje de condolencias tras los atentados en Barcelona

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Raúl Castro, transmitió su pesar al rey Felipe VI por los atentados perpetrados en las ciudades españolas de Barcelona y Cambrils, que dejaron 14 muertos y un centenar de heridos, trascendió hoy.

De acuerdo con la embajada de la isla en España, el mandatario cubano envió un mensaje de condolencias al monarca, sentimientos que extendió a los familiares de las víctimas de los atroces ataques terroristas, ocurridos el jueves y la pasada madrugada.

El embajador de La Habana en Madrid, Eugenio Martínez, hizo lo propio ante las autoridades de este país europeo.

Tanto la legación caribeña como su Consulado en Barcelona se mantienen en contacto con los familiares de los cuatro cubanos que resultaron heridos en La Rambla de la llamada Ciudad Condal, donde el conductor de una camioneta atropelló a decenas de viandantes.



