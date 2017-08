Disponible medicamento cubano para el cáncer

El Heberferon, fármaco cubano único de su tipo en el mundo para el tratamiento del carcinoma basocelular de la piel, ya se encuentra disponible en todo el territorio nacional, a seis meses de que se iniciara el programa para su extensión.

Durante ese período, más de 400 pacientes en el país se han beneficiado del medicamento producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que combina la acción de DOS interferones para inhibir el crecimiento tumoral y eliminar o reducir las lesiones.

Esos logros fueron expuestos en el Taller Nacional del Programa de Extensión Nacional del Uso del Heberferon, que se celebró en la provincia de Camagüey.

Uno de los resultados más alentadores es la posibilidad de reducir la necesidad de mutilar secciones de piel en lugares tan complicados como la cabeza, cuando se localiza el carcinoma cercano a los ojos, la nariz, la boca y las orejas.

