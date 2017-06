Diputados cubanos respaldan rumbo económico de la nación

Reunidos en cuatro comisiones conjuntas de trabajo, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular expresaron hoy su respaldo al perfeccionamiento de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano, y los Lineamientos.

En ejercicio soberano de democracia, hemos valorado y aprobado los documentos que guiarán el futuro del país, afirmó el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Agregó además, que con el proceso de consulta popular y análisis, en el cual nuestros diputados fueron partícipes, se concretó el robustecimiento de las pautas a seguir de cara al desarrollo.

En esta jornada parlamentaria, también se recibió información sobre las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos

“Si se permite la concentración de la propiedad, se acaba el Socialismo”, subrayó el miembro del Buró Político, Marino Murillo, en los debates de los documentos rectores del futuro económico del país.

En una de las salas del Palacio de Convenciones, diputados de las Comisiones Permanentes de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos y de Atención a los Servicios, discutieron, párrafo por párrafo, los tres textos que este jueves debe aprobar el pleno de la Asamblea Nacional.

A partir de una intervención del parlamentario Pastor Batista, de Las Tunas, se generó una movida discusión sobre la concentración de la propiedad y la riqueza, en la que participaron representantes de Granma, Villa Clara y Guantánamo.

En la discusión de los textos que regirán el rumbo económico de la nación, también los diputados abordaron las funciones de las empresas y el desarrollo local, entre otros temas.

El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo, explicó a los diputados todas las propuestas recogidas por los documentos que marcan el rumbo económico del país.

“Las políticas tributarias, el régimen impositivo, son muy importantes porque una de sus funciones es la redistribución de la riqueza”, señaló el también vicepresidente del Consejo de Ministros, al intercambiar con los diputados de las Comisiones Permanentes de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos y de Atención a los Servicios.

En ese sentido, recordó que las cooperativas no agropecuarias tienen una carga impositiva más pequeña que los trabajadores por cuenta propia, porque esa forma de gestión crea una riqueza colectiva.

Murillo señaló que no es correcto que el Estado responda por las obligaciones de una empresa.

