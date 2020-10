La Habana, Cuba. – Debido la proximidad al territorio nacional del Huracán Delta y las afectaciones que pueda ocasionar, el Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba decidió establecer la Fase de Alerta Ciclónica para Pinar del Rio, Artemisa y el Municipio Especial Isla de la Juventud a partir de las 08:00 horas de hoy.

#HuracánDelta Debido a su proximidad al territorio nacional y las afectaciones que se esperan se decidió establecer la Fase de Alerta Ciclónica para Pinar del Rio, Artemisa y el Municipio Especial Isla de la Juventud a partir de las 08:00 horas. — Defensa Civil Cuba (@CubaCivil) October 6, 2020

El huracán Delta tiene ahora Categoría 2 en la escala Saffir- Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, ubicado a las 06:00 AM a 180 km al sur de Gran Caimán y a unos 675 km al este – sudeste de Cozumel, rumbo próximo al oeste noroeste, de ahí que se debe seguir muy atentos a su evolución y trayectoria.

El Estado Mayort Nacional de la Defensa Civil ante la situación con el huracán Delta reitera las normas de conducta ante inundaciones por intensas lluvias que contribuyen a preservar la vida: no cruzar ríos o arroyos crecidos, no transitar por áreas inundadas y no acudir a los embalses a pescar.

Con Categoría 2 en la escala Saffir- Simpson, el huracán Delta constituye un peligro potencial para las provincias de Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juevntud.