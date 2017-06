La Habana, Cuba.- Estudiantes, trabajdores y pueblo en general expresaron a Radio Reloj, que ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Cuba saldrá victoriosa en esta nueva maniobra, al tener como paradigmas a José Martí y al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Samanta Fernández, y Ana Laura Gavilondo, estudiantes de la Universidad de La Habana, significaron que la unidad en torno al Partido y la Revolución, hace de la isla mayor de las Antillas un baluarte inexpugnable ante las patrañas del imperialismo norteamericano.

Las pedagogas Lidia Turner Martí y Nidia González, aseguraron que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump no conoce la estirpe mambisa de los cubanos: hombres y mujeres de Patria o Muerte.

Los cederistas Osvaldo Caballero, Carlos Diego, Gladys Folcades y Dayne Marrero agregaron que ante las adversas medidas del gobierno norteamericano contra Cuba la dignidad y la unidad nos caracterizan.

La reafirmación patriótica del pueblo de la isla se hizo sentir también en una audiencia de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, en La Habana.

Decenas de vecinos del Consejo Popular La Güinera, en Arroyo Naranjo, apoyaron el pronunciamiento de Héctor Miguel Ávila, delegado de la circunscripción 48 del Poder Popular, al rechazar las pretensiones injerencistas de Trump.

El miembro del Comité Central, del Consejo de Estado y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, Carlos Rafael Miranda, expresó la más enérgica condena de los miembros de esa organización al discurso del presidente norteamericano, este viernes en Miami.

En el encuentro, los participantes condenaron la decisión Donald Trump de recrudecer el bloqueo contra la isla y obstaculizar el camino hacia la normalización de las relaciones entre ambos países.

En el municipio especial de Isla de la Juventud, estudiantes, trabajadores y pueblo en general rechazaron, igualmente, los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, quien intenta destruir los avances en materia de relaciones logradas entre ambas naciones durante los últimos meses del mandato de Barack Obama.

Gilda García, periodista en ese territorio, catalogó de absurdo el discurso de Trump, quien cuestionó los derechos humanos y el sistema político en Cuba, y destacó que el papel de la prensa en denunciar cada vez con más energía esas patrañas contra la Revolución.

Dayana Villavicencio, del sector educacional, llamó a luchar y trabajar con más ahínco para formar mayores valores en las nuevas generaciones en defensa de nuestras conquistas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.