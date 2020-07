La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel explicó las medidas que adoptará el gobierno para, en medio de una compleja situación internacional, hacer avanzar la economía y desarrollarnos.

En una intervención en el Consejo de Ministros y transmitida en la Mesa Redonda, el mandatario afirmó que se ha diseñado una estrategia de recuperación de la pandemia, un plan de desarrollo económico y social, aprobado en primera versión por el Buró Político, y una estrategia de fortalecimiento de la economía para enfrentar la crisis.

Es la implementación de cosas postergadas, pero aprobadas en amplio debate popular que precedió al Congreso, aseveró Díaz-Canel, quien señaló que se analizaron las propuestas del debate público.

El presidente cubano se refirió a las revelaciones contenidas en el reciente libro de John Bolton sobre la administración Trump que corroboran las denuncias de Cuba.

Hacer todo bien

Miguel Díaz-Canel señaló que tenemos que ser capaces de generar una estrategia de comunicación creando nuevas herramientas más ajustadas a nuestra realidad, aunque, dijo, no hay duda de que la mejor manera de comunicar es hacer las cosas y hacerlas bien.

El presidente afirmó que el país tiene la organización y la infraestructura necesarias, además del capital humano y revolucionario preparado para ello, porque lo que no podemos es seguir anclados a formas de comunicación anteriores a la era digital.

Díaz-Canel se refirió a la necesidad que tenemos de moneda libremente convertible para reintroducirlas en la industria nacional, y además sostener otras cosas, y en ese sentido denunció que el enemigo nunca habla de la mayor causa de nuestros problemas, que es el bloqueo.

Aseveró que las nuevas medidas buscan no solo resistir, sino desarrollar al país, y se toman por el bien común para mejorar, incluso en condiciones de crisis.

El peor riesgo estaría en no transformar

¿Por qué hay desabastecimiento, por qué Cuba no tiene más divisas?, preguntó el Presidente Miguel Díaz Canel, y subrayó: pues entre otras cosas por el bloqueo, la persecución financiera, las limitaciones a nuestras exportaciones y las trabas para que no nos llegue combustible.

En intervención transmitida desde el espacio de la Mesa Redonda, el Jefe de Estado dijo que es cierto que hay riesgos que enfrentar, como los coleros, revendedores o casos de corrupción, pero -insistió- el peor riesgo estaría en no cambiar, no transformar.

Como gobierno nos corresponde escuchar, atender, responder, explicar y argumentar, afirmó y remarcó: solo así se gana la confianza de la mayoría, y se ratifica que todo se hace para que el país progrese.

Díaz-Canel reiteró que cada día el Gobierno está enfrascado en la búsqueda de soluciones a los problemas, pensando y actuando para el pueblo.

Nos debemos al pueblo

Nadie queda desamparado en nuestro país, y así seguirá siendo, aseguró el Presidente Miguel Díaz Canel, y destacó que en medio de la pandemia en Cuba, no colapsó el sistema de salud, y los protocolos médicos salvaron más vidas que en otros países, con una comunicación siempre transparente a la población.

Nos debemos al pueblo, lo respetamos y para su bienestar trabajamos, ratificó el mandatario en intervención transmitida en la Mesa Redonda, y añadió que las transformaciones en marcha demandan la implementación de 209 Lineamientos.

Subrayó que nos toca aprender a vivir con menos importaciones y más exportaciones, así como potenciando la industria nacional y el accionar de los gobiernos locales.

Díaz-Canel anunció que iniciará una serie de mesas redondas para informar las medidas que contemplan la estrategia económica aprobada, y en octubre se discutirán sus primeros resultados en la Asamblea Nacional.

Impulsar la economía y avanzar

El Presidente Miguel Díaz Canel, llamó a concentrarse en la producción de alimentos, el reordenamiento del comercio interior, el fortalecimiento de la empresa estatal, y la transformación del entorno monetario en que opera la inversión extranjera.

Enfatizó que la estrategia económica recién aprobada se concibió como como el plan que defiende un ideal, cuyos objetivos esenciales son implementar los acuerdos del Congreso del Partido, derrotar el bloqueo, y enfrentar la crisis neoliberal.

Igualmente -agregó Díaz Canel-, tiene en cuenta la aplicación de la ciencia e innovación en los procesos productivos, y legitimar y afianzar el ideal socialista.

Cuba vuelve a ser retada por un contexto difícil y un bloqueo que arrecia, pero contamos con una historia y nuestro pueblo, afirmó y ratificó: pudimos enfrentar y controlar la pandemia, y podremos enfrentar y controlar la crisis, impulsando la economía y venciendo.

Nadie quedará desamparado

El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, resaltó que la semana pasada, fue presentada y aprobada en una reunión del Buró Político, presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, la estrategia económico-social para el impulso de la economía y enfrentamiento a la crisis mundial.

Vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa

Todo lo que se está haciendo es para el bien común, y como expresó Raúl nadie quedará desamparado, manifestó el Vicepresidente cubano en el espacio televisivo de la Mesa Redonda.

Aseveró que no renunciaremos a la soberanía e independencia alcanzadas, no sólo resistiremos, sino que avanzaremos en la concreción de los objetivos propuestos, subrayó al referirse a las medidas aprobadas.

Valdés Mesa llamó a trabajar con integración, coordinación y unidad, principios que han constituido fortalezas de nuestra Revolución.

Responder a este escenario sin improvisaciones

Autoridades cubanas asisten a la Mesa Redonda

Estamos acostumbrados a trabajar con tensiones financieras, pero ahora existe una situación excepcional, no exclusiva de Cuba, sentenció el Viceprimer Ministro Alejandro Gil Fernández.

Al explicar el contexto en el cual se elaboró la estrategia, el Titular de Economía y Planificación se refirió a las pérdidas de ingresos en divisas por la ausencia del turismo debido a la pandemia, los gastos adicionales para la actividad de salud, y la protección de la población, así como el incremento del déficit del presupuesto del estado.

Uno de los principios de dicha estrategia, que abarca 16 áreas clave de la economía, acotó Gil Fernández, es mantener la planificación centralizada.

Defender la producción nacional y desterrar la mentalidad importadora, la complementariedad de los actores económicos, y dotar de mayor autonomía al sector empresarial, son otras directrices de esa estrategia.

Que primen la eficiencia y la racionalidad

Al detallar los aspectos de la estrategia económico-social para el impulso de la economía, el Viceprimer Ministro, Alejandro Gil Fernández, dijo que hoy la prioridad es la producción nacional de alimentos.

Insistió en las actuales restricciones con los insumos para la base productiva, ya sea por problemas de financiamiento o el ferreo bloqueo, y llamó a atacar los problemas de carácter subjetivos.

Debemos tener una comercialización de productos agropecuarios donde lo que prime sea la eficiencia y la racionalidad económica, aseguró el Ministro de Economía y Planificación en la Mesa Redonda.

Entre las medidas aprobadas, mencionó además las exportaciones e importaciones de las formas de gestión no estatales, incentivar la participación de la inversión extranjera directa, y el perfeccionamiento y ampliación del trabajo por cuenta propia.

Mercados mayoristas y minoristas

El viceprimer ministro Alejandro Gil anunció en la Mesa Redonda que se avanza en el diseño de un mercado mayorista, que ofertará bienes en moneda libremente convertible a la base productiva y a la no estatal.

El también titular de Economía y Planificación apuntó que con los ministerios de la Agricultura y de Comercio exterior y la Inversión extranjera, se identificaron productos que deben estar en el país para dar una respuesta inmediata a las necesidades.

Gil explicó que también se establecerá un circuito de venta minorista en moneda libremente convertible, aunque se mantendrá, a un alto costo, la oferta en CUC y pesos, porque, subrayó, en Cuba no es, ni será, aquello de que el que no tenga dólares no come.

Buscamos evitar el destino de la divisa del país a productos de gama media y alta, sino garantizar los de gama económica, subrayó el viceprimer ministro al intervenir en la Mesa Redonda.

Una oferta adicional

En la Mesa Redonda se anunció que este mes de julio y en agosto, se ofrecerá a cada consumidor de manera controlada, es decir por la Libreta, dos libras de arroz adicionales, seis onzas de frijoles, y además se hace un esfuerzo para entregar una cuota de pollo a niños y adultos mayores de 64 años.

El viceprimer ministro Alejandro Gil, aclaró que la estrategia es potenciar la oferta en pesos, porque las ventas en moneda libremente convertible es una medida colateral para recuperar divisas, y financiar parte de la demanda de las tiendas que operan en moneda nacional.

En ese contexto, no obstante la hostilidad de Estados Unidos con el recrudecimiento del bloqueo, se ha dejado sin efecto a partir del lunes la aplicación del gravamen del diez por ciento al dólar, adelantó Gil.

Subrayó que estamos ante un reto que nos une, como mismo enfrentamos a la pandemia con la participación directa del pueblo.

Sector No Estatal podrá exportar

Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca

La estrategia económica recién aprobada en el Consejo de Ministros comprende la posibilidad de que el sector no estatal pueda exportar sus productos, a través de 37 empresas seleccionadas en el país para brindar ese servicio.

Sobre el tema, explicó en la Mesa Redonda el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, quien dijo que se trabajará sobre la base del principio básico de que las mercancías tengan la calidad requerida, y en el caso de las importaciones, estas sean para reaprovisionar y garantizar las producciones.

Agregó que el servicio se materializará a través de contrato entre las partes, y será requisito para el segmento no estatal disponer de cuentas corrientes soportadas en tarjetas magnéticas.

De esas tarjetas -aclaró Rodrigo Malmierca en la Mesa Redonda- se podrá extraer dinero en moneda nacional, pero no en moneda libremente convertible.

Comercios en CUC en Cuba no cerrarán

La venta de alimentos, aseo, bebidas, canastilla y artículos para los infantes, junto al resto de los 47 productos básicos de nuestro país, continuarán realizándose en CUC, informó en la Mesa Redonda la Directora General de Tiendas Caribe, Ana María Ortega.

Afirmó que de los 4 mil 830 puntos de venta existentes en la Isla, solo 72 ofertarán sus productos en MLC, lo cual significa que no se cerrarán los comercios en CUC.

Por su parte, el presidente de CIMEX, Héctor Oroza, señaló que esa nueva red expenderá alimentos, aseo y ferretería, y –precisó- abrirán sus puertas el próximo 20 de julio, con presencia en todas las provincias del país.

Agregó que al igual que la red de electrodomésticos, las ventas se realizarán mediante tarjetas magnéticas y para ello existe el aseguramiento de los POS y la conectividad.

