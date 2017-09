Sistema eléctrico nacional sufre daños sin precedentes

La Habana, Cuba.- El huracán Irma afectó el sistema eléctrico nacional, provocando su colapso total, situación sin precedentes en el país que obliga a redoblar esfuerzos para restablecer el servicio a la población.

Lázaro Guerra, Director Técnico de la Unión Eléctrica, explicó que el cero total del sistema se debió a que, al pasar el ciclón por la costa norte donde están ubicadas la mayoría de las centrales termoeléctricas, incidió en la pérdida de generación, originó inestabilidad y dañó su integridad.

Señaló que para recuperar el sistema eléctrico nacional se crearon islas eléctricas , una en Oriente, con mayor fortaleza, y otra en Occidente, más debilitada hasta que en la mañana de hoy estén en plena capacidad dos de las unidades generadoras de la termoeléctrica del Mariel.

Agregó que conforman la tercera Isla en la zona central con la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos.

La recuperación del sistema eléctrico nacional es un proceso bien pensado, de análisis técnicos, con mesura, en el que deben ejecutarse acciones y valorar las posibles consecuencias, para no retroceder en lo avanzado, significó Lázaro Guerra, Director Técnico de la Unión Eléctrica.

Insistió en que pueden existir circuitos listos para ser energizados y todavía no sea posible, pues resulta imprescindible que primero el sistema gane en fortaleza, para hacerlo con mayor confiabilidad.

En el caso de La Habana -dijo Guerra- a partir de la entrada en funcionamiento de las dos unidades de la termoeléctrica del Mariel, se podrá ir cubriendo mayor demanda.

Destacó que se trabaja ininterrumpidamente para lograr la interconexión del sistema, en aras de devolver el servicio eléctrico a la población en el menor tiempo posible.



