Macron realiza visita a isla afectada por Irma

San Martín.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza hoy una visita a la isla gala de San Martín, ubicada en el mar Caribe y recientemente devastada por el paso del huracán Irma.

Cuando en el país crecen los cuestionamientos a la acción del gobierno ante la crisis en las dos islas afectadas por el fenómeno natural, el mandatario pasará toda la jornada en San Martín, con el fin de dialogar con las autoridades locales y los habitantes.

Macron viajó anoche hacia ese territorio, donde desde hace varios días se encuentra la ministra de Ultramar, Annick Girardin.

La semana pasada el huracán Irma, de categoría cinco, pasó por las islas San Bartolomé y San Martín, donde dejó un saldo de al menos once muertos, siete desparecidos y más de cien heridos, así como una destrucción casi total de la infraestructura urbana.

