Diez fallecidos en Cuba por huracán Irma

Después del paso del peligroso huracán Irma por el territorio nacional se han reportado hasta el momento la lamentable pérdida de diez vidas humanas, en los territorios de La Habana, Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila.

Los fallecidos se nombraban:

Provincia de La Habana

Provincia de Matanzas

Provincia de Ciego de Ávila

Provincia de Camagüey

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

06:00 11 de septiembre de 2017

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.